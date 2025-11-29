Mercadita Las Solidarias: moda, arte y regalos únicos hechos por michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 30 de noviembre, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO) será sede de la Mercadita Las Solidarias, un evento que reunirá a 150 emprendimientos liderados por mujeres michoacanas, con el propósito de fortalecer su autonomía económica.
Organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), la jornada busca visibilizar e impulsar el talento, la creatividad y el esfuerzo de emprendedoras locales que ofrecerán desde ropa y accesorios hasta productos personalizados, cosméticos, artículos ecológicos y regalos navideños.
Entre los productos que se podrán encontrar destacan:
Ropa con estilo vintage, alternativo, boho o kawaii
Accesorios hechos a mano, bisutería y cosméticos
Portabebés ergonómicos y artículos reutilizables de higiene
Adornos, peluches, tazas, pines y objetos decorativos personalizados
El evento se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en un espacio familiar, accesible y seguro.
Además de apoyar a las emprendedoras, Las Solidarias tendrá una causa social activa: recibirán donaciones de productos de invierno como cobijas, chamarras, guantes, gorros y sudaderas, nuevas o en buen estado. Lo recaudado será destinado a mujeres privadas de su libertad, en un gesto de solidaridad que busca brindar abrigo físico y humano.
“Cada abrigo es un gesto de solidaridad que llega donde más se necesita”, comparten las organizadoras.
La colecta será durante el mismo horario del evento, en el módulo habilitado dentro de CECONEXPO.
Desde el diseño local hasta la moda sustentable, pasando por detalles creativos para esta temporada, Las Solidarias representa una oportunidad de consumo con sentido: cada compra impulsa el trabajo de una mujer, fortalece su independencia y dinamiza la economía local.
