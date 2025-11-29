Mercadita Las Solidarias: moda, arte y regalos únicos hechos por michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 30 de noviembre, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO) será sede de la Mercadita Las Solidarias, un evento que reunirá a 150 emprendimientos liderados por mujeres michoacanas, con el propósito de fortalecer su autonomía económica.

Organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), la jornada busca visibilizar e impulsar el talento, la creatividad y el esfuerzo de emprendedoras locales que ofrecerán desde ropa y accesorios hasta productos personalizados, cosméticos, artículos ecológicos y regalos navideños.

Entre los productos que se podrán encontrar destacan:

Ropa con estilo vintage, alternativo, boho o kawaii

Accesorios hechos a mano, bisutería y cosméticos

Portabebés ergonómicos y artículos reutilizables de higiene

Adornos, peluches, tazas, pines y objetos decorativos personalizados

El evento se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en un espacio familiar, accesible y seguro.