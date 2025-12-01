"Mentiras, el concierto" llegará a Morelia en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espectáculo musical "Mentiras, el concierto" regresará a Morelia el próximo 15 de enero, así lo anunció oficialmente Viko Entertainment, una de las promotoras oficiales del evento. Los boletos estarán disponibles próximamente en la plataforma eticket.mx, por lo que se recomienda estar atentos para asegurar lugar.

Este formato especial, derivado del icónico "Mentiras, el musical" de José Manuel López Velarde, transforma la narrativa teatral en una experiencia completamente musical.