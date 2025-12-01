"Mentiras, el concierto" llegará a Morelia en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espectáculo musical "Mentiras, el concierto" regresará a Morelia el próximo 15 de enero, así lo anunció oficialmente Viko Entertainment, una de las promotoras oficiales del evento. Los boletos estarán disponibles próximamente en la plataforma eticket.mx, por lo que se recomienda estar atentos para asegurar lugar.
Este formato especial, derivado del icónico "Mentiras, el musical" de José Manuel López Velarde, transforma la narrativa teatral en una experiencia completamente musical.
Las protagonistas —Lorena Vignau, Paloma Cordero, Paola Gómez y Georgina Levin— conforman una potente girl‑band que interpreta en vivo los éxitos del pop en español de los años 80.
No es la primera vez que este elenco pisa tierras michoacanas, ya que en mayo de 2024 se presentó en el Festival Michoacán de Origen, celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), donde conquistaron al público con su talento vocal y carisma escénico.
Con vestuarios coloridos, escenografía retro y canciones icónicas, “Mentiras, el concierto” ofrece una noche de nostalgia, canto y emoción pura. La producción ha prometido una experiencia que hará vibrar a fans de todas las edades.
rmr