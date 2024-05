"Mentiras El Concierto"; hoy se presentan en el Festival Michoacán de Origen, en Ceconexpo

Algunos de los éxitos musicales que marcaron la década ochentera de nuestro país y qué podrás cantar en este concierto serán: "No soy una señora", "Que ganas de no verte nunca más”, "Déjame vivir", “Te estás pasando”, “Él me mintió”, “Mudanzas”, “Pobre secretaria”, “Toda la vida”, “Yo no te pido la luna y más”, entre otras canciones que forman parte del repertorio del concierto.