‘Mensajeros y promesas’, un viaje visual por la fauna del mundo, llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 23 de octubre, a las 17:00 horas, se inaugurará la exposición fotográfica “Mensajeros y promesas” del artista Ahmed Betancourt, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, uno de los espacios públicos más transitados de la capital michoacana.
La muestra presenta una colección de imágenes centradas en la fauna, mediante técnicas de fotografía y macrofotografía.
Las obras capturan detalles únicos del reino animal, resaltando la belleza, expresividad y mensaje simbólico de cada especie.
Esta propuesta busca conectar al público con el entorno natural a través del arte visual, generando reflexión sobre el cuidado ambiental y la conservación de la vida silvestre. La exposición estará disponible al aire libre y podrá visitarse hasta el 26 de enero de 2026, con entrada gratuita.
BCT