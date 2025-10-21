‘Mensajeros y promesas’, un viaje visual por la fauna del mundo, llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 23 de octubre, a las 17:00 horas, se inaugurará la exposición fotográfica “Mensajeros y promesas” del artista Ahmed Betancourt, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, uno de los espacios públicos más transitados de la capital michoacana.

La muestra presenta una colección de imágenes centradas en la fauna, mediante técnicas de fotografía y macrofotografía.

Las obras capturan detalles únicos del reino animal, resaltando la belleza, expresividad y mensaje simbólico de cada especie.