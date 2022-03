Menos muros y más espacios para mujeres: activista Olimpia Coral Melo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la colocación de vallas tanto en Palacio Nacional en la Ciudad de México y de Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia, la activista mexicana Olimpia Coral Melo señaló que las autoridades en lugar de colocar muros, al contrario deben abrir más espacios para atender las problemáticas que aquejan y sufren las mujeres, tanto en el país como en Michoacán.

“Los muros del machismo van a caer quitándolos, que no pongamos muros, abramos la puerta de todos los espacios para las mujeres. No solo el gobernador, también el PRD, Movimiento Ciudadano, para el PAN, Morena, para todos los partidos, no vine a levantar la mano de ningún partido, vine a dar mi mensaje”, enfatizó.

Tras dar una ponencia magistral en Morelia en el foro “Nuestra voz es posible”, organizado por el PRD Michoacán, la activista recalcó que participa en este tipo de eventos para poder visibilizar y exponer desinterés que existe por parte de las instituciones, así como las estructuras patriarcales.