Mejorar la percepción de seguridad en Morelia, el reto: Pablo Alarcón

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, indicó que este tema no solo compete a Morelia, sino a todo el país, porque trabajar para bajar los hechos delictivos debe dar la sensación de mejora en la percepción de los ciudadanos.

Sin embargo, si la tendencia nacional es de escenarios de violencia, difícilmente un mexicano de cualquier municipio podrá decir que está seguro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad entre la población adulta sigue siendo alta, con un 63.2 por ciento, a comparación con el 59.4 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024.