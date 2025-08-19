Mejorar la percepción de seguridad en Morelia, el reto: Pablo Alarcón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mayor reto que tiene el Ayuntamiento de Morelia es mejorar la percepción de seguridad, informó el encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, al precisar que a julio pasado se tuvo un avance considerable.
En entrevista para Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, indicó que este tema no solo compete a Morelia, sino a todo el país, porque trabajar para bajar los hechos delictivos debe dar la sensación de mejora en la percepción de los ciudadanos.
Sin embargo, si la tendencia nacional es de escenarios de violencia, difícilmente un mexicano de cualquier municipio podrá decir que está seguro.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad entre la población adulta sigue siendo alta, con un 63.2 por ciento, a comparación con el 59.4 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024.
Culiacán, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón fueron las ciudades con mayor percepción de inseguridad, mientras que San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez, Saltillo y Puerto Vallarta fueron las áreas urbanas con menores porcentajes. En el caso de Morelia, la percepción de seguridad es del 70.2 por ciento a julio del presente año.
A lo anterior, Alarcón Olmedo indicó que hay una reducción real en el robo de vehículos con y sin violencia de hasta el 30 por ciento en los últimos meses, mientras que en julio pasado se registró el número más bajo de homicidios desde 2019, al pasar de 20 a 30 al mes a registrarse 7.
rmr