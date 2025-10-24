Megaobra vial de salida a Pátzcuaro, con 54 % de avance: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El distribuidor vial salida a Pátzcuaro en Morelia continúa con un avance significativo, alcanzando ya el 54 por ciento, puntualizó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. El funcionario indicó que, en breve, se iniciará la colocación de las trabes metálicas que darán forma al paso elevado.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas detalló que esta zona, donde diariamente circulan cerca de 79 mil vehículos, es un punto con alto aforo vehicular. El distribuidor contará con dos estructuras superiores que permitirán el libre tránsito hacia salida a Pátzcuaro o calzada La Huerta, suprimiendo semáforos y retornos peligrosos que han provocado innumerables accidentes.
Zarazúa Sánchez detalló que la obra actualmente está en proceso de colocación de estructuras y relleno para rampas, habilitado, armado y soldadura en vigas, colado de columnas restantes, así como armado de acero de refuerzo en columnas.
Puntualizó que esta obra beneficiará directamente a más de 197 mil habitantes de la zona sur de la capital michoacana y favorecerá a las rutas del servicio público y transporte, en las cuales a diario viajan miles de personas trabajadoras y estudiantes.
BCT