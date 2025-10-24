Megaobra vial de salida a Pátzcuaro, con 54 % de avance: Rogelio Zarazúa

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas detalló que esta zona, donde diariamente circulan cerca de 79 mil vehículos, es un punto con alto aforo vehicular. El distribuidor contará con dos estructuras superiores que permitirán el libre tránsito hacia salida a Pátzcuaro o calzada La Huerta, suprimiendo semáforos y retornos peligrosos que han provocado innumerables accidentes.

Zarazúa Sánchez detalló que la obra actualmente está en proceso de colocación de estructuras y relleno para rampas, habilitado, armado y soldadura en vigas, colado de columnas restantes, así como armado de acero de refuerzo en columnas.