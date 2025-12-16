Mega Posada del sábado tendrá operativo vial y de seguridad: Policía Morelia

En entrevista con medios de comunicación, el comisionado señaló que este despliegue también contará con un dispositivo de vialidad, particularmente para el cierre momentáneo de algunas calles.

“Va a ser un operativo muy parecido al que se hace en todas las festividades en las que se hace uso de la avenida Madero, como en la Procesión del Silencio o ese tipo de actividades […]”, precisó.

En este tenor, Alarcón Olmedo indicó que los cortes a la circulación se darán a conocer más adelante, aunque adelantó que abarcarán un tramo de la avenida Madero, así como calles aledañas a esta vialidad principal.

Cabe resaltar que, de acuerdo con autoridades municipales, este evento se tiene programado para el próximo sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas, y se prevé la tradicional petición de posada en distintos templos de la zona centro.

El recorrido iniciará en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, continuará por la calzada Fray Antonio de San Miguel, para llegar al templo de Lourdes y posteriormente al templo de Las Monjas, y concluirá en la catedral de Morelia.

