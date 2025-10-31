Mega Caravana del Terror será evento privado en el Pabellón Don Vasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mega Caravana del Terror sí se llevará a cabo, aunque ya no en formato de caravana, sino como un evento privado dentro del Pabellón Don Vasco, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que los organizadores se acercaron ayer para gestionar el permiso correspondiente para la realización del evento programado para este viernes 31 de octubre, pero bajo un nuevo formato.

“Se les otorga el permiso, pero no está autorizado como caravana. Reitero, no está autorizado ingresar o salir del recinto como caravana. Es un evento privado que acredita todos los requerimientos de un evento en un espacio de este tipo para eventos masivos, como la parte de las ambulancias, dictámenes de Protección Civil y elementos de seguridad privada […]”, subrayó.