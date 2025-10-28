Mega Caravana del Terror en Morelia no cuenta con permisos oficiales: Policía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que el evento denominado “Mega Caravana del Terror”, que estaba programado para este 31 de octubre, no cuenta con los permisos ni la autorización necesarios para realizarse en la ciudad de Morelia. La actividad, promovida por el grupo Motorcycle Racing Society Bikers, había generado gran expectativa, pero las autoridades municipales han dejado claro que no se ha aprobado ningún trámite para su desarrollo.

A través de un comunicado, la Policía local ha exhortado a la ciudadanía a abstenerse de participar en el evento, ya que la organización no ha cumplido con los requisitos legales para su realización. De participar, los ciudadanos podrían enfrentarse a sanciones administrativas, que incluyen desde multas hasta el posible traslado de vehículos al corralón, así como arrestos de hasta 36 horas.