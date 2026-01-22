Matute promete una experiencia inolvidable en Morelia con su Disco Stereo Tour

En rueda de prensa, Jorge D’Alessio, Nacho Izeta, Tana Planter, Paco “El Oso” Morales, Pepe Sánchez e Irving Regalado expresaron su entusiasmo por regresar a la capital michoacana, donde el día de mañana viernes 23 de enero, ofrecerán un concierto a las 21:00 horas en el Palacio del Arte.

Al respecto, destacaron que Disco Stereo Tour será un espectáculo inigualable no solo por los temas que interpretarán, sino también por la producción y el equipo tecnológico que han preparado especialmente para esta puesta en escena.