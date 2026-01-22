Matute promete una experiencia inolvidable en Morelia con su Disco Stereo Tour

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Matute ya se encuentra en Morelia como parte de su gira Disco Stereo Tour, la cual aseguraron no será un concierto más, sino una experiencia que busca marcar a todos los asistentes. De acuerdo con la agrupación, se trata de la gira más grande que han realizado en los últimos 20 años.
En rueda de prensa, Jorge D’Alessio, Nacho Izeta, Tana Planter, Paco “El Oso” Morales, Pepe Sánchez e Irving Regalado expresaron su entusiasmo por regresar a la capital michoacana, donde el día de mañana viernes 23 de enero, ofrecerán un concierto a las 21:00 horas en el Palacio del Arte.
Al respecto, destacaron que Disco Stereo Tour será un espectáculo inigualable no solo por los temas que interpretarán, sino también por la producción y el equipo tecnológico que han preparado especialmente para esta puesta en escena.
En este tenor, recordaron que en ocasiones anteriores Morelia los ha recibido de manera muy positiva, por lo que esperan que el Palacio del Arte albergue una gran fiesta que reúna a distintas generaciones.
Asimismo, subrayaron que se trata de un show para todo el público, pues destacaron que las y los fans, con el paso de los años, acuden a sus conciertos en familia, por lo que resulta especialmente emocionante para la banda mantenerse vigente e incluso conectar con las generaciones más jóvenes.
Finalmente, señalaron sentirse afortunados de poder dedicarse a lo que les apasiona, tanto en territorio nacional como en otros países, pues esta gira próximamente llegará a diversas ciudades de Europa y Centroamérica.
