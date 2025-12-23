Martes fresco en Morelia: amanecer nublado y tarde parcialmente soleada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de Morelia amaneció este martes con un cielo cubierto y temperaturas cercanas a los 13 grados Celsius, lo que ha generado una mañana fresca para quienes inician sus actividades laborales o escolares. Estas condiciones han sido acompañadas por una sensación térmica algo más baja, típica de la temporada invernal.

De acuerdo con el pronóstico del clima, para la tarde se espera una mejora en las condiciones, con intervalos de nubes y claros, lo que permitirá que la temperatura ascienda hasta alcanzar los 22 grados Celsius. Aunque el ambiente será más templado, se recomienda no guardar del todo las prendas abrigadoras, especialmente para quienes estarán en exteriores por periodos prolongados.

Durante la noche, se prevé que el cielo continúe con una mezcla de nublados y despejados, manteniendo temperaturas moderadas que rondarán los 16 grados Celsius. El viento será una constante a lo largo del día, soplando desde el norte con una velocidad media estimada en 11 kilómetros por hora.

Ante estos cambios de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche, autoridades recomiendan mantenerse abrigados durante las primeras horas del día y tomar precauciones con adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias, ya que estas variaciones pueden generar complicaciones de salud.

