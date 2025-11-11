Martes frío y parcialmente nublado en Morelia; se esperan máximas de 22°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, Morelia registró una de las mañanas más frías de la temporada, con una temperatura mínima de 3°C y cielo mayormente nublado, según datos de Google Clima. A las 7:00 horas, la humedad alcanzó el 100% y el viento soplaba a 5 km/h, condiciones que generaron una sensación térmica incluso más baja para quienes iniciaron actividades desde temprano.

De acuerdo con el portal, se espera que el cielo se mantenga con nubes y claros a lo largo del día. La temperatura máxima rondará los 22°C, con sensación térmica de hasta 25°C alrededor de las 14:00 horas. El viento provendrá del norte, con rachas que podrían alcanzar los 27 km/h, aunque sin representar riesgos mayores.

No hay probabilidad significativa de lluvia para este martes, por lo que se anticipa un ambiente seco y relativamente estable. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse al tanto de posibles cambios climatológicos, sobre todo en zonas altas o rurales donde el descenso de temperatura suele ser más severo durante la noche.

Por la noche, se prevé un nuevo descenso térmico, con temperaturas entre los 8°C y 14°C. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente con menores y adultos mayores, y utilizar ropa abrigadora.

