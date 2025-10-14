Morelia
Martes con niebla y tarde cálida en la capital michoacana
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes inició con niebla en distintos puntos de la ciudad, acompañada de temperaturas frescas cercanas a los 17°C.
Durante la tarde, el panorama cambiará hacia cielos despejados y temperaturas que rondarán los 24°C.
Por la noche, se espera que el cielo se mantenga despejado, con temperaturas descendiendo nuevamente a cerca de 16°C.
Se prevén vientos provenientes del noreste a lo largo del día, con una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora.
BCT