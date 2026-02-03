Martes cálido y con viento en Morelia; se esperan hasta 25°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes amaneció parcialmente nublado en la capital michoacana, con temperaturas de 7°C a las 7:00 horas y una sensación térmica de hasta 10°C. El resto de la mañana se mantendrá soleado, con un incremento gradual de temperatura que alcanzará los 22°C al mediodía.

Por la tarde, el cielo se mantendrá con nubes y claros, registrando una temperatura máxima de 25°C entre las 13:00 y las 16:00 horas, con sensación térmica igual de cálida.

Durante las horas de mayor radiación solar, entre las 11:00 y las 15:00 horas, se reportará un índice UV muy alto, alcanzando niveles de hasta 10. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Por la noche, el ambiente refrescará con temperaturas alrededor de los 15°C y cielo mayormente despejado, con vientos suaves del sur.

BCT