"Martes 13, ni te cases ni te embarques"; el mito detrás de esta fecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante años y en distintas culturas, incluida la nuestra, el "Martes 13" se ha estigmatizado con una gran variedad de mitos e incluso simples frases que generan expectación al rededor de esta fecha, principalmente de malos augurios, mientras que para algunos la fecha pasa desapercibida, para algunos otros es un día de mucho cuidado.

Primero, es importante remontarse históricamente. El número 13 ha estado asociado a malos augurios, mala suerte y sobre todo, la idea se intensifica para los más supersticiosos cuando esta fecha cae en martes o viernes.

Según Guadalupe Calderón, una tarotista de la ciudad de Morelia, esta creencia tiene su origen por la combinación de dos elementos. Por un lado, el número 13, que desde siempre ha sido asociado con la mala suerte debido a que ese era el número de sacerdotes presentes durante la última cena, lugar en el que Jesús fue traicionado por Judas; y por otro lado, el día martes, que en algunas culturas y creencias se relaciona con Marte, el dios de la guerra, por lo que se asocia con conflictos, desacuerdos, desastres y desgracias.

Guadalupe, quién ha ofrecido lecturas de cartas, así como también asesorado a aquellos que buscan su ayuda, asegura que la mayoría de las personas que creen en lo desafortunado de este día, tienen un antecedente por el que lo asocian con el mal y que en algunos casos resultan exageradas las medidas que toman.

"Hay desde los que prenden un palosanto en su casa y no salen, hasta aquellos que me piden baños de protección porque sienten que les va a ir muy mal si no se protegen", señaló.