Martínez Alcázar señala falta de convocatoria municipal a informe de Sheinbaum en Morelia

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Parece que en lugar de un informe fue un mitin político de Morena (…)”, subrayó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respecto a la reciente visita de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a la capital michoacana.

En entrevista, el edil señaló que no fue invitado al evento de rendición de cuentas de la mandataria federal, realizado el domingo en el Pabellón Don Vasco; por ende, destacó que no se contó con la convocatoria a la Presidencia Municipal.

“Pareció que fue únicamente ante sus seguidores, y por eso creo que, en lugar de un informe, se asemejó a un mitin político de Morena”, precisó el edil, a la par de recalcar que, en lugar de efectuar un cambio en esta logística, se mantuvo la de la administración federal pasada.

Sin embargo, enfatizó que esto, hablado de manera institucional, no afecta la coordinación que actualmente se mantiene con las autoridades estatales.

“Hemos aprendido con el gobierno del estado a separar las cuestiones ideológicas y a trabajar de manera coordinada e institucional por Morelia y por Michoacán”
afirmó
