Martínez Alcázar no dejaría la alcaldía de Morelia si va por la reelección

Martínez Alcázar explicó que en los próximos días dará un mensaje al respecto; "estoy en revisión, planeación, platicando con mi familia, con el equipo, para tomar una decisión con mucha claridad y darla a conocer, quiero ser muy responsable, porque lo que he dicho es que no quiero descuidar en ningún momento mi función como presidente municipal, no quiero descuidar el trabajo que estaos haciendo, arrancamos el año con muchos proyectos y quiero ser muy responsable con el anuncio que dé", dijo.

En este sentido ,refirió que analiza "cómo voy a participar en este 2024 y cómo le vamos a hacer", mientras confirmó que sería con el Frente Fuerza y Corazón por México, antes Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) es parte de lo que hay que estar construyendo, dialogando, viendo a los partidos políticos y por supuesto, respetando a las dirigencias partidistas en lo formal, pero es parte de lo que estaremos viendo en el anuncio que tenemos que hacer".

Lo anterior, porque "yo estoy convencido del proyecto de Xóchitl (Gálvez) y tenemos que trabajar en esa misma dirección y línea", dijo.

El presidente municipal refirió que no ha definido y por eso platica con la ciudadanía, escuchando a los actores políticos y revisando los sondeos.