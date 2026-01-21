Mario Bautista llegará a Morelia con su Lover Boy Party Tour

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante y creador de contenido Mario Bautista volverá a pisar tierras michoacanas este 18 de abril de 2026 como parte de su nueva gira “Lover Boy Party Tour”, con la que recorrerá más de 12 ciudades en México, incluyendo Oaxaca, Monterrey, Mérida y Cancún.

A través de redes sociales, el artista anunció su regreso a los escenarios con un mensaje que combina humor y entusiasmo: “¿Listos para enfiestar conmigo este 2026? PD: No lleven a sus novios”, escribió el intérprete de “No digas nada”.

La presentación en Morelia promete ser una noche llena de energía, baile y fan service, como ya es costumbre en sus shows, que mezclan pop urbano con dinámicas para el público joven.