Mario Bautista llegará a Morelia con su Lover Boy Party Tour

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante y creador de contenido Mario Bautista volverá a pisar tierras michoacanas este 18 de abril de 2026 como parte de su nueva gira “Lover Boy Party Tour”, con la que recorrerá más de 12 ciudades en México, incluyendo Oaxaca, Monterrey, Mérida y Cancún.
A través de redes sociales, el artista anunció su regreso a los escenarios con un mensaje que combina humor y entusiasmo: “¿Listos para enfiestar conmigo este 2026? PD: No lleven a sus novios”, escribió el intérprete de “No digas nada”.
La presentación en Morelia promete ser una noche llena de energía, baile y fan service, como ya es costumbre en sus shows, que mezclan pop urbano con dinámicas para el público joven.
El tour dará inicio el 13 de marzo en Oaxaca y pasará por ciudades como Tlaxcala (15 de marzo), Pachuca (21 de marzo), Monterrey (16 de abril), Chihuahua (8 de mayo) y Cancún (15 de mayo), cerrando el 16 de mayo en Mérida.
Con más de 10 años de trayectoria, Mario Bautista se consolidó primero como fenómeno digital gracias a sus videos virales en redes sociales, para luego abrirse camino en la industria musical con temas como “Baby Girl”, “Brindo” y “No digas nada”. Su estilo fusiona reguetón, pop y R&B, atrayendo a un público principalmente juvenil.
SHA