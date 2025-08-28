Mariachi, orquesta y ballet folclórico: así será ‘Alma de México’ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 14 de septiembre, el Teatro Mariano Matamoros de Morelia será escenario del espectáculo “Alma de México: Gala de Mariachi y Orquesta Sinfónica”, una propuesta artística que celebra las raíces culturales del país a través de la música, la danza y la tradición.
La gala tendrá dos funciones, a las 5:00 p.m. y 7:30 p.m., y está dirigida a toda la familia (acceso a partir de 7 años). Con arreglos sinfónicos, mariachi en vivo, voces líricas y ballet folclórico, el evento promete una experiencia emotiva que enaltece las melodías más queridas del repertorio mexicano.
Los boletos ya están disponibles en línea a través del sitio Showticket, con un costo general numerado de $400 pesos más cargo por servicio. También se venderán en la taquilla del teatro únicamente el día del evento.
El espectáculo es interpretado por Ensamble Lied, con la participación del Ballet Folklórico Corcoví y el Mariachi Juvenil Galleros, reconocidos por su trayectoria y compromiso con la difusión del arte escénico nacional.
