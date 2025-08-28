Mariachi, orquesta y ballet folclórico: así será ‘Alma de México’ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 14 de septiembre, el Teatro Mariano Matamoros de Morelia será escenario del espectáculo “Alma de México: Gala de Mariachi y Orquesta Sinfónica”, una propuesta artística que celebra las raíces culturales del país a través de la música, la danza y la tradición.

La gala tendrá dos funciones, a las 5:00 p.m. y 7:30 p.m., y está dirigida a toda la familia (acceso a partir de 7 años). Con arreglos sinfónicos, mariachi en vivo, voces líricas y ballet folclórico, el evento promete una experiencia emotiva que enaltece las melodías más queridas del repertorio mexicano.

Los boletos ya están disponibles en línea a través del sitio Showticket, con un costo general numerado de $400 pesos más cargo por servicio. También se venderán en la taquilla del teatro únicamente el día del evento.