Mariachi Libertad y el Ballet Luna de Plata amenizarán Fiesta Mexicana en Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia se pondrá patrio y este viernes 19 de septiembre llevará a cabo la Fiesta Mexicana, a la cual esperan una asistencia de más de mil personas.

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, con la periodista Camila Islas, el director del Colegio de Morelia, Iván Barrales, informó que se busca impulsar el arte, la cultura, la diversión y la alegría con diversas actividades que son para las familias.

Desde antojitos mexicanos hasta juegos mecánicos, dijo, la Fiesta Mexicana se realizará en un horario de 17:00 a 21:00 horas, donde además habrá talleres para los más pequeños del hogar, quienes podrán pintar en caballetes, crear figuras de yeso, jugar lotería y participar en diversos concursos para toda la familia.