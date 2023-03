Marchas feministas, un llamado de atención para el gobierno: Martínez Alcázar

En ese tenor, Martínez Alcázar explicó que las manifestaciones por el Día de la Mujer no se pueden tomar como un ataque al gobierno, al contrario, dijo, "lo debemos tomar como una llamada de atención para poner luz donde no había y actuación precisamente de los gobiernos y que no se tome como una ofensa, porque así habría más porqué manifestarse".

Finalmente, el mandatario municipal insistió en que las mujeres marchan porque quieren ser escuchadas, "para que se atiendan sus demandas y dejé de haber violencia en contra de ellas".

rmr