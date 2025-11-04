Marchan estudiantes de Derecho por detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, y de manera pacífica, Morelia volvió a registrar una marcha para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Menos de dos veintenas de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) exigieron paz para la entidad y información certera de los jóvenes que fueron detenidos y retenidos por elementos policiales tras las manifestaciones del domingo y lunes pasados.

Con pancartas en mano y megáfonos, las y los jóvenes marcharon por la Antigua Calle Real, donde invitaron a la población a unirse a su causa y dejar en claro que toda la población tiene derecho a manifestarse sin represión alguna.