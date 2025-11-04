Morelia

Marchan estudiantes de Derecho por detenidos

Menos de dos veintenas de estudiantes marcharon de manera pacífica desde la Facultad de Derecho a Palacio de Gobierno
Marchan estudiantes de Derecho por detenidos
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, y de manera pacífica, Morelia volvió a registrar una marcha para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Menos de dos veintenas de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) exigieron paz para la entidad y información certera de los jóvenes que fueron detenidos y retenidos por elementos policiales tras las manifestaciones del domingo y lunes pasados.

Con pancartas en mano y megáfonos, las y los jóvenes marcharon por la Antigua Calle Real, donde invitaron a la población a unirse a su causa y dejar en claro que toda la población tiene derecho a manifestarse sin represión alguna.

"Gritar libertad para los detenidos y mayor certeza y garantía de un estado libre y seguro"
fueron parte de las consignas que se registraron la mañana de este martes
Te puede interesar:
Congreso recibe propuesta para que Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, asuma presidencia de Uruapan
Marchan estudiantes de Derecho por detenidos

RPO

Marcha
estudiantes de Derecho

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com