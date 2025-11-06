Marchan en silencio por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Originaria de Uruapan, Jazmín encabezó la marcha silenciosa de este jueves; de manera pacífica y con la boca cubierta con cinta, se unió al contingente que colocó veladoras frente a Palacio de Gobierno.
Poco antes de las 17:00 horas, simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero se concentraron en la Plaza Jardín Morelos, mejor conocida como El Caballito.
Un pequeño grupo fue creciendo hasta reunir a poco más de un centenar de personas, quienes, con pancartas y veladoras en mano, portando sombrero y vestidos de blanco, exigieron justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Jazmín recordó que, antes de que Manzo Rodríguez fuera presidente municipal, en Uruapan se vivía con temor, y que su llegada representó una esperanza frente a la delincuencia.
Desde Morelia, expresó que buscan honrar la memoria de quien llevó las riendas de Uruapan y que diariamente exigía seguridad ante las amenazas del crimen organizado, aunque —dijo— sus palabras nunca fueron escuchadas por las autoridades. “Hoy buscamos limpiar lo que provocaron con su olvido”, señaló.
En el primer cuadro capitalino se escucharon el Himno Nacional y el Juramento a la Bandera. Se guardó un minuto de aplausos y otro de silencio en homenaje al hombre que —de acuerdo con los asistentes— garantizó seguridad y estabilidad en Uruapan.
En las vallas metálicas colocadas frente a Palacio de Gobierno fue instalada una lona con la imagen de Carlos Manzo Rodríguez; uno a uno, los asistentes colocaron veladoras para honrar su memoria.
Elementos de la Guardia Civil y de la Policía Morelia custodiaron la movilización y permanecieron atentos ante la posibilidad de que personas encapuchadas intentaran desestabilizar la marcha, la cual transcurrió de forma silenciosa y pacífica.
