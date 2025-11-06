Marchan en silencio por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Originaria de Uruapan, Jazmín encabezó la marcha silenciosa de este jueves; de manera pacífica y con la boca cubierta con cinta, se unió al contingente que colocó veladoras frente a Palacio de Gobierno.

Poco antes de las 17:00 horas, simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero se concentraron en la Plaza Jardín Morelos, mejor conocida como El Caballito.

Un pequeño grupo fue creciendo hasta reunir a poco más de un centenar de personas, quienes, con pancartas y veladoras en mano, portando sombrero y vestidos de blanco, exigieron justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.