Marchan en Morelia para exigir un alto a la violencia en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos colectivos que se identifican en la izquierda independiente marcharon este sábado en la capital michoacana para exigir un alto a la violencia en todas sus formas que atraviesa Michoacán y el país; no obstante, los organizadores se desmarcaron de otras manifestaciones recientes, pues consideraron que detrás tienen tintes de la derecha y ultraderecha.

La actividad se realizó sin incidencias o disturbios, pues así lo indicaron desde un inicio los participantes, entre los que se observó a jóvenes y adultos mayores. El inicio de la actividad fue desde la Plaza Morelos para arribar frente a Palacio de Gobierno, donde cada colectivo emitió su postura.