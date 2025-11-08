Marchan en Morelia para exigir un alto a la violencia en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos colectivos que se identifican en la izquierda independiente marcharon este sábado en la capital michoacana para exigir un alto a la violencia en todas sus formas que atraviesa Michoacán y el país; no obstante, los organizadores se desmarcaron de otras manifestaciones recientes, pues consideraron que detrás tienen tintes de la derecha y ultraderecha.
La actividad se realizó sin incidencias o disturbios, pues así lo indicaron desde un inicio los participantes, entre los que se observó a jóvenes y adultos mayores. El inicio de la actividad fue desde la Plaza Morelos para arribar frente a Palacio de Gobierno, donde cada colectivo emitió su postura.
Uno de los organizadores, Fernando Tecuátl, dijo que la actividad se realizó en el contexto del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, aunque no es el único tema por el que se manifestaron, sino por la intromisión del narco, la violencia estructural que genera violencia económica y de géneros, así como la violencia imperialista.
"De entrada fue una marcha pacífica, no se llamó a intervenir el espacio público, solo para marchar y que se escuche nuestra voz", comentó el joven.
Apuntó que otras demandas importantes para resolver la raíz de la violencia son: el esclarecimiento de hechos y la justicia legal contra perpetradores de violencias en los casos de asesinatos, aunque acotó que apelan a la capacidad del pueblo para autoorganizarse y exigir al gobierno estas legítimas demandas.
Por último, alertaron que varias de las manifestaciones recientes tienen perspectivas de derecha y que hay organizaciones que están tratando de capitalizar con el tema: "Nosotros, desde el espectro que podemos llamar izquierda independiente, estamos pretendiendo irrumpir en el asunto, teniendo voz propia".
BCT