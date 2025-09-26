Marcha por los 43 de Ayotzinapa llega al centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, la marcha en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegó al primer cuadro de la ciudad de Morelia, en el marco del aniversario número 11 de su desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero.

Desde alrededor del mediodía, contingentes de estudiantes y organizaciones sociales comenzaron a concentrarse en la Calzada La Huerta, donde bloquearon la circulación vehicular para dar inicio a la movilización.

Los quejosos arribaron en autobuses al punto de encuentro, respondiendo a la convocatoria nacional de exigir justicia y verdad sobre el paradero de los normalistas.

A su paso por el Centro Histórico de Morelia, algunos de los manifestantes realizaron pintas en paredes.