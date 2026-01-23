Marcha pacífica en Morelia: piden justicia por Megan, Anayeli y Víctor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 25 de enero colectivos de la Comunidad Sorda, de la Lengua de Señas Mexicana, personas con discapacidad y agrupaciones de Derechos Humanos invitan a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a participar en una marcha pacífica en Morelia.

La marcha tiene como objetivo exigir justicia por el asesinato de Megan y sus padres, Anayeli y Víctor, defensores de los derechos de la comunidad sorda.

La cita es a las 10:00 a.m. en Las Tarascas, desde donde partirá la movilización con rumbo al Palacio de Gobierno. Este evento busca visibilizar la lucha por la justicia, la verdad y la no impunidad de este crimen.