Marcha normalista en Morelia deja vidrios rotos, pintas y vehículo en llamas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una marcha realizada por estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) este jueves 16 de octubre en Morelia, derivó en varios actos vandálicos, entre ellos el incendio de una camioneta oficial, pintas en negocios y daños materiales en al menos dos tiendas de la zona comercial de La Huerta.

Durante el recorrido, algunos manifestantes quebraron cristales de tiendas departamentales, y realizaron pintas con consignas como “Justicia” y “El 12 de octubre no se olvida”. Además, se reportó la quema de una camioneta roja rotulada como unidad oficial, frente a un inmueble del Gobierno del Estado.