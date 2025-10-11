María Corina Machado, Nobel de la Paz, envía mensaje al FICM sobre Caracas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, la activista y política venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, envió un mensaje emotivo previo a la función de Aún es de noche en Caracas, película dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, y producida por el actor Edgar Ramírez.

En un video proyectado ante el público reunido este sábado, Machado expresó:

“Buenas noches a todos, un gran saludo desde Venezuela. Me emociona muchísimo presentar hoy Aún es de noche en Caracas, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugaz y producida por Edgar Ramírez. Esta película refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos: el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste incluso en medio de la oscuridad.”