María Corina Machado, Nobel de la Paz, envía mensaje al FICM sobre Caracas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, la activista y política venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, envió un mensaje emotivo previo a la función de Aún es de noche en Caracas, película dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, y producida por el actor Edgar Ramírez.
En un video proyectado ante el público reunido este sábado, Machado expresó:
“Buenas noches a todos, un gran saludo desde Venezuela. Me emociona muchísimo presentar hoy Aún es de noche en Caracas, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugaz y producida por Edgar Ramírez. Esta película refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos: el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste incluso en medio de la oscuridad.”
Machado, quien se convirtió este año en la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz, reconoció al arte como herramienta de resistencia y memoria.
“Desde Venezuela les agradezco por acompañar esta historia y por darle voz y fuerza desde el arte a la verdad, a la libertad, a la justicia, esa libertad que hoy sostienen con su fuerza y su coraje las mujeres venezolanas, verdaderas portadoras de la luz en medio de la noche. Sí, aún es de noche en Caracas, pero muy pronto amanecerá y lo veremos y celebraremos juntos.”
La función marcó el estreno en México de la cinta "Aún es de noche en Caracas", un thriller poético basado en la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, ambientada en la Venezuela de 2017. La película ha sido aclamada en festivales internacionales como la Mostra de Venecia, Toronto, Biarritz y Huelva.
rmr