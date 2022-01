Mapean zonas de Morelia donde hay más reportes de desapariciones de mujeres

“Este tipo de análisis es muy difícil porque de pronto se deshumanizan los datos, se deja de tener el nombre de la mujer y se vuelve un identificador. Por eso, trabajar los datos cuando se habla de desaparecidas es muy complicado en lo emocional y en lo metodológico”, dijo Deyani Ávila, coordinadora del proyecto.

En principio, este análisis geoestadístico tenía la intención de identificar patrones para comprender mejor los datos y tener un mayor entendimiento espacial de las desapariciones.

Deyani Ávila cuenta que metodológicamente buscaban un patrón que les ayudara a comprender la relación, por ejemplo, entre la edad de la mujer y la colonia donde fue reportada como desaparecida, pero no encontraron nada. “¿Por qué no hay patrón? La respuesta es que la violencia patriarcal no tiene un patrón espacial”.

Las alertas albas “son muy cuidadosas porque son de familias que decidieron denunciar la desaparición de su hija, de su hermana. Entonces son el resultado de la familia que denuncia, pero sabemos que hay familias que no lo hacen por miedo o por estar amenazadas”, continúa.

Uno de los hallazgos del análisis fue la identificación del centro de Morelia como una de las zonas donde más desapariciones se han registrado. Las investigadoras sostienen que políticamente esta información es significativa porque se trata de uno de los emblemas municipales y de la zona comercial, recreativa y de encuentro más importante de la ciudad.

Este esfuerzo multidisciplinario permitió crear un mapa con una perspectiva de género y un manejo y gestión de la información con una sensibilidad que no siempre se encuentra en la cartografía.

“Además de los enfoques disciplinarios está el encuentro de intereses personales, intereses feministas que nos hicieron coincidir. Las tres estamos en el entendido de que organizarnos entre mujeres es una forma de resistencia a esas violencias. Organizarnos en cosas simples como avisarnos cuando llegamos a casa, así como hacer juntas un trabajo de análisis de datos”, concluyó.