Morelia

Mantienen Base de Operaciones Interinstitucionales en San Miguel del Monte, en Morelia

El secretario mencionó que han destruido laboratorios clandestinos en esa zona, que son indicios de la posible presencia de un grupo delictivo
Mantienen Base de Operaciones Interinstitucionales en San Miguel del Monte, en Morelia
ARCHIVO
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los señalamientos que hizo el Consejo Supremo Indígena de un posible grupo delincuencial en la Tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, indicó que se mantiene la Base de Operaciones Interinstitucionales en esa zona de la capital del estado.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que se mantienen los recorridos y la presencia permanente en el área, pues dentro de la zona urbana le corresponde a Policía Morelia implementar las acciones correspondientes.

El titular de la SSP subrayó que solamente tienen indicios de la posible presencia de un grupo delictivo en San Miguel del Monte, porque han desmantelado tres laboratorios clandestinos en la zona.

Indicó que se mantienen las operaciones para poder capturar a los miembros de este supuesto grupo delictivo, en caso de que estén en la tenencia.

Te puede interesar:
SSP emite alerta por fraude digital en Michoacán
Mantienen Base de Operaciones Interinstitucionales en San Miguel del Monte, en Morelia

RPO

SSP
BOI

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com