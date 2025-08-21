Mantienen Base de Operaciones Interinstitucionales en San Miguel del Monte, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los señalamientos que hizo el Consejo Supremo Indígena de un posible grupo delincuencial en la Tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, indicó que se mantiene la Base de Operaciones Interinstitucionales en esa zona de la capital del estado.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que se mantienen los recorridos y la presencia permanente en el área, pues dentro de la zona urbana le corresponde a Policía Morelia implementar las acciones correspondientes.