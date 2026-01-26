Mantenimiento del pozo en Tacícuaro costaría alrededor de 300 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pozo de agua de la tenencia de Tacícuaro, del cual se abastece la población, requiere trabajos de mantenimiento y cambio de equipo, para lo cual se necesitaría una inversión cercana a los 300 mil pesos, informó Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia.

En entrevista colectiva, el jefe de tenencia señaló que uno de los principales rubros en los que se debe trabajar es en este pozo de agua, ya que algunos pobladores le han manifestado que el suministro ya no llega de manera regular ni con la misma presión.

Sobre el tema, indicó que Tacícuaro se abastece del recurso hídrico a través de un pozo comunal, el cual tiene aproximadamente 35 años sin recibir un mantenimiento integral.