Manifestarnos es visibilizarnos: Jueza Guadalupe Maldonado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A mantenerse en las protestas nacionales, llamó la jueza María Guadalupe Maldonado Cruz, titular del Juzgado Cuarto Oral Familiar de Morelia, esto al reconocer que, son las manifestaciones, el paro laboral y la toma de los edificios del Poder Judicial, son una manera de darle visibilidad a las preocupaciones de las y los, trabajadores, jueces y magistrados en torno a la reforma judicial.

Lo anterior luego del llamado del magistrado presidente del PJEM, Jorge Reséndiz García, en torno a buscar alternativas de manifestación que no afecten a la ciudadanía, ante el paro de labores en los juzgados locales de todo el estado.

En ese sentido, la también presidenta de la asociación de jueces de primera instancia del estado, reconoció la necesidad de extender el tipo de manifestaciones, pero sin dejar el paro.

"Estar sentados aquí no es suficiente, tenemos que hacernos ver, expresarnos. No creíamos que esto sería viable, desde ahorita les digo que si ya iniciamos algo válido, tenemos que defenderlo, defender nuestra postura. Estamos respondiendo lo más urgente, y eso nos hace también visibles, qué importante es el trabajo que hace un juzgado, si todos están afuera, el día que trabajen va a ser mucho mejor, pero no podemos decir que metiéndonos todos a trabajar nos van a ver, nos van a volver a ignorar".