Manifestantes bloquean la Morelia-Quiroga, a la altura de Iratzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de personas bloqueó la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la población de Iratzio. Según fuentes allegadas al tema, los manifestantes exigen mantenimiento y clases en sus escuelas.

Lo anterior se registró esta mañana de viernes en el kilómetro 24+700 de la citada vialidad.

La acción de los quejosos perjudicó el paso de los vehículos en la citada zona y ocasionó molestia de varios conductores.

Se espera que las instancias competentes atiendan la situación y dialogue con los manifestantes, a efecto de liberar el camino y reactivar el flujo automovilístico.

