Manifestaciones por asesinato de Carlos Manzo en Morelia, concluyen en disturbios y al menos 3 detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, dos numerosos contingentes, integrados en su mayoría por estudiantes universitarios y de preparatoria, partieron desde distintos puntos de Morelia, en una marcha simultánea para protestar por el homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan.

Bajo la consigna de “Que el miedo no nos calle”, fue convocada esta marcha estudiantil. Previo a su salida en el monumento a Lázaro Cárdenas, una de las manifestantes solicitó a sus compañeros descubrirse los rostros, indicando, “somos estudiantes, no somos delincuentes, es una marcha pacífica, vamos a alzar la voz, vamos a protestar. No queremos infiltrados, no queremos violencia y si alguien detecta algún infiltrado, hágalo saber para retirarlo de la marcha”.

Fue así que cientos de jóvenes, en su mayoría estudiantes salieron desde los dos flancos de la avenida Madero, unos de la zona del obelisco a Lázaro Cárdenas, los otros de la Facultad de Derecho para encontrarse en el Palacio de Gobierno.