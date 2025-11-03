Manifestaciones en Morelia reflejan la indignación ciudadana: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las manifestaciones ciudadanas que se suscitaron en la capital michoacana, en el marco de las jornadas de protesta por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, reflejan la indignación de la población, destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe resaltar que el día de ayer, en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, se llevó a cabo una manifestación ciudadana para exigir justicia ante el asesinato del edil de Uruapan. La protesta derivó en la irrupción en Palacio de Gobierno y en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y los manifestantes.

Sobre el tema, el alcalde de Morelia señaló que, si bien no justifica la violencia para la construcción de la paz, esta manifestación refleja lo siguiente:

“La ciudadanía no puede soportar más, y ese es un acto de reclamo en el que la gente está pidiendo justicia y está pidiendo paz (…)”, subrayó.

Por otra parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró esta mañana durante un encuentro con medios de comunicación que detrás de la manifestación en Palacio de Gobierno estuvieron participando actores políticos del PRI, PAN, un exmagistrado y un funcionario del Ayuntamiento de Morelia.

Al respecto, Alfonso Martínez consideró que no se debe desvirtuar la causa de la ciudadanía, pues existen cientos de voces que, de manera genuina, se levantaron el día de ayer en la manifestación.