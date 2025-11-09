Manifestaciones contra la violencia son valiosas cuando promueven la paz: Arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, calificó las manifestaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, como expresiones valiosas si se enfocan en la construcción de paz, en lugar de exacerbar la rabia.

Las marchas en Uruapan, Morelia y Apatzingán, se han replicado en otras entidades, como Jalisco y han surgido a raíz del homicidio del presidente uruapense.

Si bien, Monseñor reconoció estas expresiones como oportunas y que se generaron como una respuesta a los "hechos dramáticos y trágicos" de inseguridad, insistió en que se deben evitar exacerbar los ánimos y recordar que la justicia legal la aplican las autoridades.

“Para hacer la justicia está la autoridad civil y ojalá que todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, lo asuman. Pero lo importante es que las manifestaciones que se hagan sea con el llamado a la Constitución de la Paz, no para reclamar justicia o para mostrar rabia o enojo”.

Garfias Merlos destacó actos positivos de la Iglesia católica que le abonan a construcción de paz, como la atención a víctimas y la colaboración en la educación.

BCT