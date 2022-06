Mandan mensaje de trabajo para desaparecer gente, alertan en Morelia

Por otro lado, una usuaria de Facebook alertó sobre mensajes con contenido similar y redacción distinta, aunque en este caso, refirió que algunas personas que han ido han sido después reportadas como desaparecidas:

"Me acabo de encontrar con la siguiente publicación donde una chava se percata de haber recibido un mensaje donde le ofrecen un trabajo, mismo mensaje que recibió otra chava la cual fue reportada como desaparecida y tiempo después fue encontrada sin vida… Y la verdad estoy en shock, me puse a revisar mi bandeja de mensajes de texto (los cuales nunca reviso porque no suelo enviar textos) y me percaté de que yo también he recibido ese tipo de mensajes desde el mes de Marzo y el último fue el sábado 21 de mayo (HACE UNA SEMANA), y cada uno de perfiles o números distintos (adjunto la publicación y los textos que he recibido)" (sic), escribió en su muro.

Añadió que estas personas se aprovechan de la necesidad de la gente para ofrecerles trabajos y en su lugar pueden ser estafas, o acabar en algo peor:

"Hay que tener mucho cuidado, tal vez muchos digan que la información del mensaje es muy poco creíble… pero hay que ponerse en el lugar de otras personas, hay mucha gente que desgraciadamente no cuenta con un trabajo y por la desesperación de conseguir uno tendemos a caer en estafas como esta".

Y finalizó: "Yo soy de Durango, pero no sé si la chava de la publicación sea de algún lugar distinto, pero sé que la otra víctima Q.P.D., no era de aquí. En ningún lugar estamos a salvo seas hombre o mujer.TENGAN MUCHO CUIDADO!!" (sic).

