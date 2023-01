Mamá de Jessica González pide audiencia con Bedolla para reformar leyes

En entrevista con medios de comunicación, la mamá de Jessica González consideró que el sistema judicial no protege a las víctimas directas e indirectas, ya que al solicitar esta audiencia con el gobernador no la han dejado pasar a las instalaciones de la Casa Michoacán.

"Ni siquiera me han dejado pasar, ellos van a pasar el reporte, o sea, ese es nuestro sistema, nosotros no contamos, no les importa lo que estamos pasando, ni siquiera lo que pensamos. El sistema está creado para eso, para que nosotros no digamos nada, así pasemos lo que estemos pasando", enfatizó la madre de Jessica, víctima de feminicidio en septiembre de 2020.