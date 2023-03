Malinallitzin, una mujer de retos en el Zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 28 años, Malinallitzin Estefanía García Robledo, jefa de la Unidad Operativa de Atención a Peces del Zoológico de Morelia, es la primera mujer en ocupar este cargo. Su amor a los animales, constancia, responsabilidad y capacidades la han llevado a ser pieza fundamental en la estructura operativa del recinto faunístico desde hace dos años y medio.

“Estar aquí es una gran responsabilidad, es un reto que acepté con todo el compromiso. Al inicio me parecía casi imposible que yo pudiera hacerme cargo, pero confié en mí, en mi preparación y conocimientos”, señaló la médica veterinaria, quien añadió, que cada día es un reto, ya que se presentan situaciones inimaginables, pero gracias al trabajo en equipo que se realiza en el acuario se ha logrado tener uno de los espacios favoritos de los visitantes en excelente estado.

Su pasión por los animales, es de familia, ya que su papá era veterinario y desde muy pequeña entendió que el amor y el respeto por los animales lo lleva en la sangre. “Recuerdo que cuando tenía cinco años lo ayudé a atender el parto de una de mis perritas, en ese momento supe que era lo que quería hacer el resto de mi vida”.

Mali, como cariñosamente la llaman sus compañeros, mencionó que, desde la universidad, realizó estancias en otros zoológicos del país y posteriormente un voluntariado en el Zoológico de Morelia, lo que le abrió bastantes puertas en el área profesional.

Sin embargo, comenta que, al principio, como mujer, y por ser tan joven fue difícil y no le daban el crédito. “La gente no creía que yo era la médico a cargo y con los compañeros también fue difícil, no estaban acostumbrados a tratar con una mujer, no confían, pero van conociendo tus capacidades y se vuelve un trabajo en equipo”, dijo.