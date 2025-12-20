¡Magia navideña! La Catedral de Morelia brillará con ‘Angels’ este sábado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la Catedral de Morelia se llenará de luz y emoción con el espectáculo “Luces de Catedral”, que tendrá como fondo musical la emotiva pieza “Angels”, del reconocido grupo The Piano Guys.
La cita es a las 21:00 horas, un evento que ya se ha convertido en uno de los favoritos de locales y visitantes.
La pieza musical, que mezcla piano y violonchelo con un toque cinematográfico, eleva aún más la experiencia visual de los fuegos artificiales que iluminan la majestuosa fachada de la Catedral.
Y como parte de la temporada navideña, la noche continúa en Plaza Valladolid con el tradicional videomapping, programado para las 21:30 horas.
Esta proyección artística transforma la arquitectura del templo en una pantalla viva de imágenes, colores e historia local, deleitando a chicos y grandes.
Ambos eventos se realizan de forma gratuita, todos los sábados de diciembre, como parte del impulso turístico y cultural que busca consolidar a Morelia como uno de los destinos más atractivos del país.
SHA