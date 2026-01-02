Magia de Reyes Magos: transporte gratis para los peques en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El próximo lunes 5 de enero, niñas y niños de Morelia podrán vivir la magia de los Reyes Magos ¡con viaje gratis incluido! El Gobierno de Morelia, en coordinación con la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), anunció que el transporte público será gratuito para menores de 12 años, en un horario especial de 4:00 a 10:00 de la noche.

La medida aplicará en más de una docena de rutas, para que nadie se quede sin disfrutar de la tradicional Cabalgata de Reyes, uno de los eventos más esperados del año por las familias morelianas.

🚍 Rutas participantes:

Coral

Coral 2

Naranja

Roja 1

Roja 2

Roja 3

Roja 4

Guinda

Crema

Café Oro

Morada

Amarilla 2

La titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), María Guadalupe Herrera Calderón, detalló que esta acción nace de la suma de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Morelia y la CRT, pensando en el bolsillo de las familias y en el derecho de la niñez a disfrutar estas fechas.

🎉 La Cabalgata de Reyes Magos suele reunir a miles de familias que se dan cita para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar recorrer las calles de la ciudad, en un evento lleno de luces, música, sonrisas… ¡y cartas llenas de ilusiones!

