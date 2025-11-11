Madre recupera a su hija tras rapto por parte del padre en Morelia: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), logró la restitución de una niña de 6 años de edad, que había sido separada de su madre, en el municipio de Morelia.

La mujer había sido víctima de violencia psicológica y verbal por parte de su pareja, Arturo Iván “N”. El pasado 5 de octubre, el agresor la atacó y le arrebató a su hija, a quien se llevó por la fuerza de su domicilio habitual.

Ante esta situación, la madre acudió al CJIM, donde personal especializado de la Dirección de Servicios Integrales le brindó acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.

De inmediato, se promovió una medida cautelar de restitución de menor y una orden de restricción en contra del agresor, mismas que fueron otorgadas por el Juzgado Auxiliar Especializado en Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer.

Gracias a una acción rápida y coordinada, se logró ubicar a la menor, quien fue presentada ante la autoridad judicial y entregada a su madre, asegurando su integridad y bienestar.

rmr