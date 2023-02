Madre de Diego Urik señala difamación y manda mensaje a feministas

Anaid Yael Melgoza Camargo aseguró que se han dicho "muchas mentiras", y señaló imparcialidad en los medios de comunicación, además, mencionó que ha sido una situación mediática, donde se han "ensañado" con su hijo. "Desafortunamente también vemos que es una cuestión política... (sic)".

"A Diego se le sentenció desde el primer día, sin tener derecho a un proceso como debería ser (sic)".

Por otra parte, la madre de Diego Urik pidió al movimiento feminista reivindicar el rumbo, ya que se ha sentido agredida.

"Ojalá que reivindiquen como debe ser, este movimiento tan retorcido feminista en donde lo que se supone que es proteger la integridad de la mujer (...). No es posible que este grupo, no sé qué palabra utilizar, pero lo único que también se ha encargado es de difamar, difamarnos como familia, como mujer e inclusive humillar. No entiendo porqué hablan de respeto a la mujer si lo que han hecho conmigo y con mi familia, y como mujer, es todo lo contrario. Es lamentable, porque yo creo que sus manifestaciones de apoyo a la mujer deben de ser con amor y con respeto y siempre dignificando a la mujer (sic)".