Macroglorieta de Villas del Pedregal albergará torneos de ajedrez: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La macroglorieta de Villas del Pedregal podrá ser sede de torneos de ajedrez, pues en ella se colocarán mesas de concreto con tableros para fomentar el gusto y la afición por este deporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.
De acuerdo con la funcionaria estatal, en la macroglorieta se acondicionarán 18 mesas de ajedrez, donde los amantes de este deporte podrán pasar sus tardes mientras disfrutan los diferentes atractivos y espacios de recreación que se pondrán a disposición de las y los vecinos de la zona poniente de Morelia.
“La macroglorieta tendrá de todo: cancha de futbol 7, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y además mesas de ajedrez, para fomentar actividades sanas y recreativas en Villas del Pedregal”, señaló la funcionaria estatal.
Gladyz Butanda precisó que la construcción de este parque público y de esparcimiento familiar presenta un avance del 50 por ciento, ante lo que mostró confianza en que la obra quedará concluida en su totalidad muy pronto, “para darle otro rostro a Villas del Pedregal”.
Cabe mencionar que en esta obra se inyectaron 19.8 millones de pesos con una inversión cien por ciento estatal.
