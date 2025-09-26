Macroglorieta de Villas del Pedregal albergará torneos de ajedrez: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La macroglorieta de Villas del Pedregal podrá ser sede de torneos de ajedrez, pues en ella se colocarán mesas de concreto con tableros para fomentar el gusto y la afición por este deporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

De acuerdo con la funcionaria estatal, en la macroglorieta se acondicionarán 18 mesas de ajedrez, donde los amantes de este deporte podrán pasar sus tardes mientras disfrutan los diferentes atractivos y espacios de recreación que se pondrán a disposición de las y los vecinos de la zona poniente de Morelia.