Maclovio fue adoptado; así terminó la historia del perrito del FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Maclovio, el perrito que conmovió a miles tras aparecer en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, por fin encontró un hogar lleno de amor. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del festival, donde se compartieron imágenes del lomito junto a su nuevo cuidador.
Durante los días del FICM, Maclovio se convirtió en una inesperada celebridad al recorrer con total naturalidad los pasillos del evento, en medio de cámaras, actores y directores. Su comportamiento tranquilo y curioso llamó la atención de asistentes, medios y redes sociales, quienes rápidamente bautizaron al can como “el perrito cinéfilo”.
El FICM aprovechó la viralidad del momento para impulsar una campaña de adopción responsable, invitando a los interesados a escribir por qué querían brindarle un hogar a Maclovio.
El llamado tuvo eco no sólo en el público, sino también entre personalidades del cine, como el actor Gael García Bernal, quien se sumó públicamente a la causa.
Este miércoles por la tarde, en las redes del festival anunciaron con alegría que Maclovio “regresó en forma de lomito con un hogar lleno de amor y cariño”, acompañado de un video donde se le ve feliz y juguetón junto a su adoptante en el bosque Cuauhtémo de Morelia.
Es de recordar que no es la primera vez que el FICM sirve de escenario para la adopción de un perrito en situación de calle. En 2024, otro lomito conocido como Cácaro se robó los reflectores al aparecer dormido junto a la alfombra roja del festival, protagonizando una escena tan entrañable como inesperada. Su actitud relajada y simpática lo hizo viral, y gracias al apoyo del equipo organizador, también encontró un hogar permanente.
Estas historias reflejan el lado más humano y sensible de uno de los festivales de cine más importantes de América Latina, donde la cultura y la empatía pueden coexistir en el mismo escenario. El caso de Maclovio, al igual que el de Cácaro, ha conmovido a miles y se convierte en ejemplo de cómo pequeños gestos pueden generar grandes cambios.
Con ello, el Festival Internacional de Cine de Morelia no solo proyecta películas, sino también mensajes de conciencia y solidaridad que trascienden la pantalla.
