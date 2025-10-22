Maclovio fue adoptado; así terminó la historia del perrito del FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Maclovio, el perrito que conmovió a miles tras aparecer en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, por fin encontró un hogar lleno de amor. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del festival, donde se compartieron imágenes del lomito junto a su nuevo cuidador.

Durante los días del FICM, Maclovio se convirtió en una inesperada celebridad al recorrer con total naturalidad los pasillos del evento, en medio de cámaras, actores y directores. Su comportamiento tranquilo y curioso llamó la atención de asistentes, medios y redes sociales, quienes rápidamente bautizaron al can como “el perrito cinéfilo”.