Mañana vence plazo para que niñas y niños participen en el Cabildo Infantil 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, recuerda a madres, padres y tutores que mañana viernes 21 es el último día para participar en la convocatoria del Cabildo Infantil 2025, un ejercicio que busca escuchar las ideas de la niñez y promover su participación en temas que afectan a su comunidad.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta iniciativa con el objetivo de fortalecer la educación cívica desde edades tempranas y generar espacios donde niñas y niños puedan expresar cómo imaginan una ciudad más segura, incluyente y ordenada.

Para participar, las y los interesados deberán enviar un video de máximo dos minutos, en el que expongan una propuesta referente a uno de los siguientes temas: medio ambiente, discriminación, uso responsable de medios digitales, seguridad o bienestar animal. El registro puede realizarse a través del formulario disponible en: bit.ly/CabildoInfantil2025

De acuerdo con las reglas de la convocatoria, el jurado evaluará la claridad, creatividad y pertinencia de cada propuesta, priorizando aquellas que promuevan beneficios directos para la comunidad y que reflejen interés genuino por mejorar la ciudad.

“Queremos que las niñas y los niños sepan que sus ideas importan. Cuando participan, descubren que también pueden ser parte de las soluciones”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, al recordar que este tipo de ejercicios fortalecen valores como la empatía, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Las y los participantes seleccionados integrarán el Cabildo Infantil 2025, que se realizará del 24 al 27 de noviembre, donde asumirán roles simbólicos como alcaldesa o alcalde, síndica o síndico, regidoras o regidores infantiles, viviendo una experiencia educativa en este ejercicio cívico y formativo.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 443 113 4000. El DIF Morelia reafirma así su compromiso de crear espacios donde la niñez sea escuchada y pueda participar activamente en la construcción de la mejor ciudad para vivir.