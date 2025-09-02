Mañana nubosa y ligera lluvia, por la noche en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana en la capital michoacana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de los 19°C.

Por la tarde, las condiciones continuarán similares, alcanzando temperaturas cercanas a los 23°C y sin probabilidades significativas de lluvia.

Durante la noche, el pronóstico indica la presencia de lluvia débil bajo un cielo mayormente cubierto, con temperaturas descendiendo hasta los 16°C.

A lo largo del día se prevén vientos del sur con una velocidad promedio de 13 km/h, lo que podría refrescar el ambiente en distintos puntos de la ciudad.

BCT