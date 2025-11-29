Mañana fresca y tarde templada en Morelia: abrígate y disfruta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el clima en la capital michoacana se presenta con condiciones variables, por lo que es recomendable tomar previsiones al salir de casa. La mañana inicia con un ambiente fresco y cielo parcialmente nuboso, registrando temperaturas cercanas a los 17°C.

Conforme avancen las horas, el termómetro ascenderá hasta los 24°C. Se espera que la tarde se mantenga templada y con cielo igualmente parcialmente cubierto. Estas condiciones resultan agradables para quienes realizan actividades al aire libre.

Por la noche, regresarán los momentos frescos: el cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que la temperatura bajará a los 16°C. Aun cuando no se esperan lluvias, sí se pronostican ráfagas de viento provenientes del noreste, con una velocidad media de 10 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frío.

En general, el día se perfila con condiciones agradables, pero con contrastes entre el inicio y el final de la jornada. Por ello, es recomendable vestir en capas, para adaptarse mejor a los cambios de temperatura que caracterizan a esta época del año en Morelia.

BCT