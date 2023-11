Música y gastronomía se fusionan para despedir el FMM en la Casa de la Cultura

La banda tiene más de 40 integrantes de diversas comunidades de origen purépecha quienes han llevado orgullosamente por diversas partes del país sus tradiciones artísticas.

Más tarde se presentará "Voz Bohemia" integrado por Julio Ibana, que toca bajo, es segunda voz, solista y arreglista; Pablo Villalba, en la percusión, con segunda voz y como solista; Víctor Ponce con el requinto, segunda voz y como arreglista; además de Carlos Villalba, quien es director, guitarra y primera voz.

Chilakil Brass es un quinteto dedicado a la interpretación de música de cámara de diversas épocas, con el cancionero mexicano, interpretará, entre otras "Deja que salga la luna", "Mi cariñito" y "El Balajú".

Linkys que se han presentado en los festivales de Globos de Cantoya cantarán "Sam", "Carta a futuro", "Me gustas tú", "No digas que no", entre otras.

Se presentará Kingsmith, grupo integrado por Omar Ramírez O. en el piano, Juan Manuel Ayala en el bajo, Trino González Rocha en la batería, Erick Casten en la Guitarra, son originarios de Guadalajara, su estilo combina jazz, funk, y ritmos latinos y tocarán entre otras "El pibe y el señor Checo" y "Arena".